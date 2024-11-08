Рыбак выловил в Яузе мертвого мужчину

В Преображенском районе на востоке Москвы мужчина во время рыбалки обнаружил тело человека. К набережной реки Яузы выехала полиция, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 21:29. Местный житель рыбачил на магнит на Яузе в районе дома по Электрозаводской улице, 33 строение 5 и наткнулся на части тела мужчины. К месту происшествия подоспела полиция, чтобы поднять останки.

В Кузьминках весной москвичи обнаружили тело годовалого ребенка. Он лежал в воде недалеко от берега реки Чурилихи в местном парке. Следком Москвы устроил доследственную проверку, назначил ряд экспертиз и начал поиск матери. Прокуратура взяла разбирательство на контроль.

Через несколько месяцев труп мужчины обнаружили в реке возле делового центра «Москва-Сити», сообщили «Известия». Он оставил записку.