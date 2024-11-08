В Преображенском районе на востоке Москвы мужчина во время рыбалки обнаружил тело человека. К набережной реки Яузы выехала полиция, сообщил источник 360.ru.
Вызов в экстренные службы поступил в 21:29. Местный житель рыбачил на магнит на Яузе в районе дома по Электрозаводской улице, 33 строение 5 и наткнулся на части тела мужчины. К месту происшествия подоспела полиция, чтобы поднять останки.
В Кузьминках весной москвичи обнаружили тело годовалого ребенка. Он лежал в воде недалеко от берега реки Чурилихи в местном парке. Следком Москвы устроил доследственную проверку, назначил ряд экспертиз и начал поиск матери. Прокуратура взяла разбирательство на контроль.
Через несколько месяцев труп мужчины обнаружили в реке возле делового центра «Москва-Сити», сообщили «Известия». Он оставил записку.
«Наслаждался моментом». Речь Путина на «Валдае» вызвала резонанс в западных СМИ
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли из космоса
Танцоры из Богородского округа победили на международном конкурсе талантов
Артисты из Ногинска стали лауреатами всероссийского фольклорного фестиваля
Российские военные нашли кладбище техники НАТО в Курской области
Рыбак выловил в Яузе мертвого мужчину
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте