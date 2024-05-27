Рыбак погиб на озере Карагайское в Челябинской области

ЧП с рыбаками произошло накануне на озере Карагайское в Челябинской области. Машина с людьми в салоне упала в воду. Мужчина, оказавшись запертым в машине ВАЗ-2109, не смог выбраться из салона и погиб. Об этом написал «ФедералПресс» .

Как указали в поисково-спасательной службе региона, в автомобиле также находился и второй рыбак, однако он смог выбраться на поверхность воды.

Сообщается, что рыбаки не поставили автомобиль на ручник и заснули в ней на берегу озера. Машина начала движение и скатилась в воду.