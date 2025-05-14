Русский Джек Воробей. Беженец-россиянин угнал патрульный катер, а затем элитную яхту в США

Россиянин угнал два судна в США, хотел сбежать на Багамы, но попался

Россиянин Николай Вилков, получивший убежище в США, угнал элитную яхту у берегов Флориды. Мужчина устроил настоящую погоню по воде, затем выяснилось, что в тот же день он украл военный патрульный катер, сообщила газета USA Today .

Николай Вилков приехал в США через Мексику в 2022 году. Он получил статус беженца. Что заставило его угнать яхту, неизвестно. Мужчина взобрался на борт элитного судна в марине Флориды, а затем попытался скрыться.

Погоня длилась более полутора часов и завершилась только после того, как полицейским пришлось протаранить судно и вогнать его в мангровые заросли.

Пират не подчинился командам полиции при задержании, его выкуривали с яхты слезоточивым газом. Судно получила серьезные повреждения. Ущерб оценивается в сотни тысяч долларов.

Позже выяснилось, что за несколько часов до этого Вилков уже пытался угнать другое судно — патрульный буксир TowBoat US, — но сел на мель и сбежал. Тогда его задержали на дороге, но отпустили за недостатком улик.

Во время задержания Вилков заявил, что не говорит по-английски. На допрос вызывали русского переводчика от Министерства внутренней безопасности США. При этом мужчина уже был знаком полиции: ранее его уже останавливали по подозрению в краже другого судна.

«В следующий раз, если он захочет угнать лодку, пусть делает это уже в России», — заявил прессе шериф округа Мартин.

Жена Вилкова рассказала прессе, что уже вернулась в Россию. Произошедшее ее шокировало.

«Никогда даже не могла подумать, что он мог такое сделать, и не могу предположить мотивов этого поступка», — добавила женщина.

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