Рулевой лодки погиб в столкновении с катером и ватрушкой в Азове

Столкновение лодки и катера на реке Азовка унесло жизнь 47-летнего мужчины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Катер «Новая Ладога» с привязанной к нему надувной ватрушкой на скорости влетел в лодку «Беркут». Ее рулевой погиб, а 31-летний пассажир получил перелом ребра. Его доставили в больницу в Азове. Находящиеся на катере и на ватрушке люди не пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Рулевому «Новой Ладоги» угрожает до пяти лет лишения свободы, добавили журналисты.

Ранее в Самарской области катер насмерть сбил местного жителя. Мужчина купался в Волге у поселка Гранный. Катер наехал на него в 10 метрах от берега. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.