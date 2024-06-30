Рулевой лодки погиб в столкновении с катером и ватрушкой в Азове

Shot: житель Азова погиб из-за столкновения лодки с катером

Фото: Unsplash

Столкновение лодки и катера на реке Азовка унесло жизнь 47-летнего мужчины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Катер «Новая Ладога» с привязанной к нему надувной ватрушкой на скорости влетел в лодку «Беркут». Ее рулевой погиб, а 31-летний пассажир получил перелом ребра. Его доставили в больницу в Азове. Находящиеся на катере и на ватрушке люди не пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Рулевому «Новой Ладоги» угрожает до пяти лет лишения свободы, добавили журналисты.

Ранее в Самарской области катер насмерть сбил местного жителя. Мужчина купался в Волге у поселка Гранный. Катер наехал на него в 10 метрах от берега. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте