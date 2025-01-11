Руководителю пекарни в Перми предъявили обвинение после отравления покупателей

Индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен города Перми предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, преступление организовала группа лиц по предварительному сговору.

В период с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года обвиняемые производили, хранили и продавали продукты — продукцию, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Покупатели после еды из пекарни отравились.

«Обвиняемые задержаны, в отношении них следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

По последним данным, не менее 80 человек отравились в пермской пекарне. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас заведение приостановило работу по техническим причинам.

Ранее жительница Перми, отравившаяся салатами из этой пекарни в канун Нового года, сообщила, что руководство сети предложило компенсацию в размере 45 тысяч рублей. Взамен они попросили не обращаться в правоохранительные органы. Прокуратура Пермского края взяла под контроль расследование обстоятельств, приведших к массовому отравлению жителей города.