Рухнувшее дерево повредило могилу основателя рок-группы «Алиса» в Петербурге

Стихия нанесла ущерб мемориалу музыканта и композитора, основателя рок-группы «Алиса» Святослава Задерия на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

По опубликованной информации, на могильный памятник рухнуло дерево. В результате каменное надгробие и крест пришли в негодность.

Кроме Задерия, на участке покоятся жена музыканта Айгуль Бакирова и четыре его родственника. Сейчас специалисты убирают поваленное дерево. Администрация кладбища сообщила, что заменит поврежденный мемориал на новый бесплатно.

Святослав Задерий играл в «Алисе» с 1983 по 1986 год, был одним из основателей группы и участником первого состава до прихода Константина Кинчева. Он выступал в роли бас-гитариста и вокалиста. Музыкант ушел из жизни в 2011 году после инсульта.