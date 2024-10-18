Ростовские школьники-прогульщики унизили и обматерили 68-летнюю учительницу

Школьники из Шолоховского района Ростовской области грубо ответили учительнице, которая пыталась позвать их на уроки. Об этом сообщил Telegram-канал «Don Mash».

Педагог вышла во двор школы и обратилась к группе подростков, прогуливающих уроки. В ответ на замечание молодые люди стали унижать 68-летнюю учительницу, ругались матом и говорили пошлые шутки в адрес женщины.

Все происходящее они записывали на видео. На кадрах видно, что педагог даже не повысила голос в ответ на такое поведение учеников.

«Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Завтра с мамой твое поведение обсужу», — обратилась она к одному из подростков.

Директор школы в комментарии каналу заявила, что после публикации ролика начались две проверки. Одну проводят сотрудники полиции, а вторая проверка — внутренняя.

За оскорбление педагога наказать могут не только учеников, но и их родителей, добавили авторы поста.

Ранее в Таганроге третьеклассник обматерил учительницу во время проведения контрольной работы. Помимо словесных оскорблений, мальчик даже замахнулся на женщину ногой.