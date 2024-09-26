Ростовская полиция начала поиски скрывшегося с места ДТП водителя

В Ростове-на-Дону столкнулись две легковушки, но виновник аварии скрылся с места ДТП. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

Авария произошла рядом с одним из торговых центров. Водитель Mercedes выехал на встречку и врезался в Kia. Водитель и пассажир второй машины серьезно пострадали, а сидевший за рулем немецкой иномарки скрылся с места ДТП. Полиция ведет розыск нарушителя.