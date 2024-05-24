Rostovgazeta.ru: с начала года спасатели ликвидировали 30 пожаров в банях Ростовской области

В Ростовской области участились пожары в банях. Только с начала года спасатели ликвидировали 30 подобных возгораний. Об этом сообщила rostovgazeta.ru, ссылаясь на данные пресс-службы управления МЧС по региону.
Последний случай, связанный с пожаром в бане, произошел на улице Безымянная балка в Ростове-на-Дону. Причиной возгорания стал перекал печи.
В ведомстве призвали ростовчан не оставлять без присмотра затопленную печь. Спасатели отметили, что важно не допускать перекаливания печи и следить за исправностью дымохода.
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