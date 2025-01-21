Российских полицейских заинтересовало снятое блогером Мага-Торнадо видео с сыном

Известным как Мага-торнадо блогером Ваге Казаряном вновь заинтересовалась полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жителя Горячего Ключа привлекли к административной ответственности за то, что он перевозил своего маленького сына в автомобиле без специального кресла.

Правоохранители также заподозрили, что треш-блогер не исполняет родительские обязанности и начали проверку.

Полиция обнаружила признаки нарушений во время изучения опубликованных Магой-торнадо видеороликов. Казаряну грозит административный штраф.

Ранее он ради лайков от подписчиков заставил своего ребенка целовать манекен, а затем сделал это сам. Кроме того, он поощрял нецензурную брань из уст собственного сына и ругался матом при нем. В 2022 году блогер не раз нарушал правила дорожного движения и снимал это на видео.