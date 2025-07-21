Российские туристы лишились электроэнергии из-за сильного шторма в Таиланде
Сильнейший шторм обрушился на Таиланд. В результате чего российские туристы остались без электроэнергии. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей со ссылкой на публикацию Telegram-канала SHOT.
По предварительной информации, из-за непогоды закрылись практически все пляжи и заведения. Ураганный ветер снес кровли домов и рекламные щиты, а также сломал пальмы на острове Пхукет.
Туристов просят оставаться в отеле из-за высокого риска наводнений и схода оползней.
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