Российские туристы лишились электроэнергии из-за сильного шторма в Таиланде

Сильнейший шторм обрушился на Таиланд. В результате чего российские туристы остались без электроэнергии. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей со ссылкой на публикацию Telegram-канала SHOT.

По предварительной информации, из-за непогоды закрылись практически все пляжи и заведения. Ураганный ветер снес кровли домов и рекламные щиты, а также сломал пальмы на острове Пхукет.

Туристов просят оставаться в отеле из-за высокого риска наводнений и схода оползней.

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