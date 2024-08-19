Российские альпинисты ушли в горы за телом напарника и потеряли еще одного человека

Трое российских альпинистов попали под обвал на горном пике Гашербрум IV в Пакистане, когда совершали восхождение для репатриации погибшего товарища. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

Группа альпинистов отправилась в горы за телом Дмитрия Головченко. Трое из пяти участников похода 17 августа попали под обвал на ледопаде. Михаил Миронов не получил серьезных травм, в отличие от Сергея Миронова, у которого случились переломы бедра и ребер. Связь с Сергеем Ниловым альпинисты потеряли.

Власти организовали поисково-спасательную операцию. Во время одного из облетов обнаружили Нилова. Мироновы застряли на высоте 6200-6400 метров с запасом еды, спальниками, палаткой, горелкой и аптечкой. Остальных участников похода эвакуировали из лагеря на высоте 6100 метров.

В 2021 году произошел громкий случай гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус. Один из выживших участников похода рассказал, как жена умерла у него на руках. Организатор тура написал явку с повинной.