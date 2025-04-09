Российская туристка на Бали разбила голову во время селфи

На пляже в городе Падангбай на востоке Бали российская туристка получила серьезные травмы, пытаясь сделать селфи. Из-за сильных волн она упала на кораллы, разбила ногу и голову, сообщила газета The Bali Sun .

Девушка 5 апреля отдыхала на популярном пляже Bias Tugel. Около 14:00 она зашла в воду, чтобы сфотографироваться, и встала на камень. Сильные волны сбили туристку с ног, и она потеряла равновесие.

«У потерпевшей рваная рана на верхней правой стороне головы и волдырь на правом бедре. На тот момент она находилась в сознании», — сообщила пресс-служба полиции округа Карангасем.

Сначала скорая помощь доставила 27-летнюю россиянку в местную клинику Penta Medica Manggi, затем ее перевели в больницу RSU Kasih Ibu в округе Джаньяр.

Врачи предупредили, что ссадины от кораллов заживают дольше обычных, до нескольких месяцев: вещества из полипов провоцируют воспалительный процесс и инфекцию.

Еще одна российская туристка едва не погибла на Шри-Ланке. Сильное течение унесло ее с пляжа возле города Хиккадува.