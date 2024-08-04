Россиянину повредили мозг во время пластики лба в московской клинике

Mash: в клинике «Эталон» мужчине повредили мозг во время пластической операции

Фото: Freepik

Хирурги клиники «Эталон» в Москве повредили мозг жителю Ленинградской области в ходе пластической операции. Он обратился к медикам с просьбой скорректировать лоб, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, во время операции хирург допустил ошибку и повредил пациенту оболочку головного мозга. После этого в клинику вызвали скорую помощь.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшего. В ходе обследования у него выявили проникающую черепно-мозговую травму, кровоизлияние и ушиб мозга средней тяжести. Сейчас мужчина находится реанимации, он может остаться инвалидом.

Уточняется, что в клинике «Эталон» уже побывали правоохранители. Он выяснили, что операцию проводил внештатный сотрудник.

Ранее вдова скончавшегося продюсера Петра Гаврилова заподозрила врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова в фальсификации диагноза своего бывшего мужа.

Слияние бизнеса развалило семью? Как основательница Wildberries Татьяна Бакальчук пришла к разводу

Колбаса — прямой путь к деменции? Психиатр рассказал о коварстве глутамата натрия

Россиян напугали блокировкой Google, Android и iOS. Какие есть альтернативы?

Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре

«Хлопки сильные». Жительница Коммунарки рассказала о начале массовой драки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте