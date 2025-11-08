Россиянин погиб от ранений при взрыве самогонного аппарата

Взрыв самогонного аппарата убил одного и ранил двух жителей Камышина

Пострадавший при взрыве самогонного аппарата житель города Камышин Волгоградской области скончался в больнице. Двух его раненых приятелей медики перевели в ожоговое отделение. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Комитета здравоохранения сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства пояснил, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Врачи Камышинской центральной городской больницы спасти его не смогли.

«Двух других пострадавших госпитализируют в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи № 25 Волгограда», — заявили в ведомстве.

Взрыв в пятиэтажке Камышина прогремел в минувшую пятницу, 7 ноября. Издание V1.RU cо ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС уточнило, что детонация выбила окна в пострадавшей квартире.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадали три человека. Источником взрыва спасатели назвали пары без горения.

О том, что детонация произошла из-за разгерметизации самогонного аппарата, местные жители писали в городских чатах.

В конце ноября взрыв самогонного аппарата повредил две квартиры в Вологде и ранил четырех человек, двое из которых попали в больницу. По данным областного главка МЧС, взрывная волна снесла межквартирную перегородку.