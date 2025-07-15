Россиянин оглох после купания в реке

В публикации указали, что 35-летний отдыхающий купался в разрешенном месте. После водных процедур у мужчины образовалась гематома, начало стрелять в ухе и поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить в течение 10 дней.

Позднее выяснилось, что мужчина заразился синегнойной палочкой, поражающей различные органы. Инфекция в его случае спровоцировала развитие отита. Из-за отека челюсти пострадавший не мог жевать, а левое ухо не слышало почти две недели.

Сейчас мужчина восстанавливается после длительного лечения. Врачи запретили ему до конца лета посещать баню, купаться и заниматься спортом.

Ранее Роспотребнадзор оценил риски заразиться в российских водоемах «поедающей мозг» амебой.