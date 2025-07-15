Россиянин оглох после купания в реке
Shot: житель Томска оглох, искупавшись в реке
Житель Томска оглох после купания в местном водоеме. Мужчина получил заражение опасной бактерией, сообщил Telegram-канал Shot.
В публикации указали, что 35-летний отдыхающий купался в разрешенном месте. После водных процедур у мужчины образовалась гематома, начало стрелять в ухе и поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить в течение 10 дней.
Позднее выяснилось, что мужчина заразился синегнойной палочкой, поражающей различные органы. Инфекция в его случае спровоцировала развитие отита. Из-за отека челюсти пострадавший не мог жевать, а левое ухо не слышало почти две недели.
Сейчас мужчина восстанавливается после длительного лечения. Врачи запретили ему до конца лета посещать баню, купаться и заниматься спортом.
Ранее Роспотребнадзор оценил риски заразиться в российских водоемах «поедающей мозг» амебой.