Россиянам рассказали, как справиться с аллергией с помощью аллерген-специфической иммунотерапии

Аллерген-специфическая иммунотерапия — это эффективный метод борьбы с аллергией, который, в отличие от антигистаминных препаратов, устраняет причину заболевания, а не только его симптомы. Об этом сообщил РИАМО .

В процессе терапии пациенту вводят микродозы аллергена, что помогает иммунной системе постепенно привыкнуть к раздражителю. Лечить аллергию можно разными способами: подкожные инъекции в клинике или таблетки с каплями, которые после первого приема у врача можно принимать дома, написало АБН24.

В России зарегистрированы препараты для лечения аллергии на пыльцу и клещей домашней пыли. Однако пока нет средств для борьбы с аллергией на кошек, собак и грибки.

АСИТ подходит не всем. Метод не назначают детям до пяти лет, а также при онкологии, тяжелых аутоиммунных и психических заболеваниях, тяжелой астме, в период вакцинации и при острых инфекциях. При отсутствии противопоказаний курс начинают за три-четыре месяца до сезона цветения и продолжают от трех до пяти лет.