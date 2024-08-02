Россиянам назвали идеальные и смертельно опасные продукты для сердца

Врач Березников посоветовал сало, рыбий жир и льняное масло для здоровья сердца

Фото: РИА «Новости»

Употребление в пищу рыбьего жира, сала и льяного масла положительно скажется на здоровье сердца. Об этом РИА «Новости» сообщил доктор медицинских наук,  заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

Он напомнил, что у человека сердце извлекает энергию в ходе расщепления жиров. Если возраст молодой и нет атеросклероза, то употребление жиров станет полезным.

«Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают процесс обмен липидов, из-за чего уменьшаются проявления атеросклероза. Например, арахидоновая кислота из сала, которая препятствует развитию атеросклероза и улучшает обмен в миокарде. В 1980-е годы кремлевские врачи рекомендовали членам ЦК каждое утро съедать для здоровья сердца по кусочку сала», — пояснил эксперт.

Березников отметил также, что соленая пища вредит сердечно-сосудистой системе. Она задерживает воду, из-за чего растет нагрузка на сердце и увеличивается объем крови. Также очень опасен любой алкоголь, а злоупотребление пивом ведет к ожирению сердца.

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