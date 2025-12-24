Россиян напугали коктейлями с жидким азотом: как действует эта смертоносная жидкость

В Москве мужчина получил разрыв желудка якобы после того, как выпил на корпоративе коктейль с жидким азотом. Сотрудник Санкт-Петербургского горного университета, доктор химических наук Владимир Поваров объяснил 360.ru, чем опасно это вещество.

По данным Telegram-канала Baza, москвич выпил коктейль, из которого жидкий азот испарился не до конца. Мужчине за секунды стало плохо, его госпитализировали.

Поваров отметил, что жидкий азот добавляют в напитки для их охлаждения.

«Температура кипения -186 градусов. Это самый простой и безопасный способ охладить любой предмет. <…> Единственная опасность от него — можно задохнуться. Но задохнуться можно точно так же, как любым газом, кроме кислорода, не поддерживающим дыхание, то есть если вытеснить весь воздух. Коктейль, охлажденный жидким азотом, даже не вызовет никакого дискомфорта», — отметил он.

Специалист усомнился в том, что мужчине разорвало желудок, но посоветовал выяснить, каким образом приготовили коктейль.

«Прежде чем вы будете заливать жидкий азот внутрь, вы сожжете себе путь от ротовой полости до самого желудка. Это все замерзнет в лед. Просто невозможно, чтобы его там накопить столько, чтобы разорвало желудок. Когда человеку разорвет его жидким азотом, он уже будет трупом минут пять как, потому что он весь замерзнет до температуры жидкого азота», — объяснил химик.

Он добавил, что жидкий азот — это хладагент, который используется в косметологии, на литейных производствах, на концертах для создания эффекта тумана, а также для охлаждения сорбентов.

В прошлом году аниматор обожгла 10-летнюю именинницу жидким азотом в Москве.