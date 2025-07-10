Россельхознадзор задержал в Тюменской области нелегальную партию кумыса из Казахстана

Специалисты тюменского отделения Россельхознадзора пресекли попытку ввезти на территорию Тюменской области 18 килограммов кумыса из Казахстана без соответствующих документов. Продукт транспортировали в обычных пластиковых бутылках из-под газированных напитков в попытке замаскировать контрабанду, сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.