Россельхознадзор задержал в Тюменской области нелегальную партию кумыса из Казахстана

Специалисты тюменского отделения Россельхознадзора пресекли попытку ввезти на территорию Тюменской области 18 килограммов кумыса из Казахстана без соответствующих документов. Продукт транспортировали в обычных пластиковых бутылках из-под газированных напитков в попытке замаскировать контрабанду, сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники службы задержали и вернули отправителю партию кумыса, популярного кисломолочного напитка из-за границы. Согласно российскому законодательству, любые продукты питания, включая традиционные национальные блюда, обязаны иметь официальную документацию, подтверждающую безопасность и происхождение товара.

Причина остановки груза заключалась именно в отсутствии разрешительной документации, необходимой для законного пересечения границ региона.

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