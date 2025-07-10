Россельхознадзор задержал в Тюменской области нелегальную партию кумыса из Казахстана

Специалисты тюменского отделения Россельхознадзора пресекли попытку ввезти на территорию Тюменской области 18 килограммов кумыса из Казахстана без соответствующих документов. Продукт транспортировали в обычных пластиковых бутылках из-под газированных напитков в попытке замаскировать контрабанду, сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники службы задержали и вернули отправителю партию кумыса, популярного кисломолочного напитка из-за границы. Согласно российскому законодательству, любые продукты питания, включая традиционные национальные блюда, обязаны иметь официальную документацию, подтверждающую безопасность и происхождение товара.
Причина остановки груза заключалась именно в отсутствии разрешительной документации, необходимой для законного пересечения границ региона.
Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
VK усилил платформу MAX системой автоматического анализа кода
Спортсмены из Мытищ стали призерами областного турнира по пауэрлифтингу
Ветеран София Мелентьева в Мытищах отметила 100-летний юбилей
Администрация Одинцова провела встречу с жителями городка Кубинка-10
Глава Раменского проверил благоустройство дворов на Дергаевской улице
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте