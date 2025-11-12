Росприроднадзор проверит условия содержания крокодила в офисе «Обнинск-ТВ»

Прокуратура поручила Росприроднадзору проверить условия содержания крокодила в офисе телекомпании «Обнинск-ТВ» в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Калужской области направила поручение в Росприроднадзор о проведении проверки содержания крокодила в офисе медиахолдинга „Обнинск-ТВ“», — отметили в ведомстве.

В некоторых Telegram-каналах и СМИ появилась видеозапись из телекомпании в Обнинске. На ней запечатлен крокодил по имени Глафира, который живет там уже много лет. Однако в публикациях утверждалось, что рептилия содержится в стесненных условиях.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС сообщили, что ведомство инициирует проверку по факту публикаций. Руководитель телекомпании Альберт Айрапетян рассказал, что в начале мая крокодила переместят в новый вольер с бассейном.

В Обнинске разгорается скандал вокруг местной телекомпании. Ее руководитель уже 20 лет прячет живого крокодила. Глава медиахолдинга Альберт Айрапетян в разговоре с 360.ru подтвердил, что у него есть рептилия, и раскрыл подробности этой необычной истории. Как выяснилось, экзотического питомца главе холдинга подарили.