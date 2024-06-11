Роспотребнадзор выявил у отравившихся водой в Буйнакске дизентерию

Специалисты провели анализ воды в Буйнакске и выяснили, что массовое отравление людей произошло из-за дизентерии, ротавирусов и норовирусов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Дагестану.

По данным ведомства, вспышка кишечной инфекции произошла в результате аварии на магистральном водопроводе.

«После аварии произошел „подсос“ от неорганизованных стоков, проходящих в непосредственной близости», — указали в пресс-службе.

Заболевшим назначили лечение, а контактировавшим с ними провели вакцинацию от гепатита А. Специалисты также организовали подвоз питьевой воды, промывку водопровода и гиперхлорирование. В связи со вспышкой кишечной инфекции Роспотребнадзор временно закрыл детские учреждения.

Ранее в Буйнакске в Дагестане с признаками отравления к врачам обратились более 270 человек. Пресс-секретарь администрации города Арип Аримов сообщил, что с острой кишечной инфекцией в больницы попали более 30 жителей, в том числе дети.