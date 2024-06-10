Роспотребнадзор раскрыл причину недомогания детей в парк-отеле в Подмосковье

Роспотребнадзор: дети в парк-отеле в Истре заразились ротавирусной инфекцией

Дети, прибывшие на спортивные сборы в парк-отель «Огниково» в Истре, подхватили ротавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Подмосковью.

По ее информации, острой кишечной инфекцией заразились 14 детей. Специалисты обследовали заболевших и выяснили причину недомоганий.

«По результатам лабораторных исследований причиной ОКИ стали сотрудники пищеблока», — указали в Роспотребнадзоре.

Сейчас деятельность пищеблока отеля приостановили, владельцам вручили предписание об устранении выявленных нарушений. Также специалисты установили медицинское наблюдение за всеми, кто контактировал с заболевшими.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным ведомства, в больницы Красногорска с кишечной инфекцией с 6 по 9 июня поступили 14 детей от семи до 16 лет.