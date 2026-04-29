Роспотребнадзор изъял почти 29 кг небезопасных сладостей в Нижегородской области

В Нижегородской области Роспотребнадзор изъял из оборота 28,6 килограмма хлебобулочной и кондитерской продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Проверка охватила 527 проб, из которых 12 образцов кондитерских изделий не прошли микробиологические тесты, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Основные причины изъятия — неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, истекший срок годности и нарушение условий хранения. По всем нарушениям приняты меры административной ответственности. Ситуация с качеством продуктов находится под постоянным контролем
