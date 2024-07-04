Росгвардейцы задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в нападении на подростка
В Северной столице задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на подростка. Об сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Согласно предварительным данным, злоумышленник ударил ножом 17-летнего юношу в ходе конфликта. Происшествие случилось около Владимирской площади.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Сотрудники вневедомственной охраны смогли найти гражданина, подходящего под приметы.
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