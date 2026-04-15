Росгвардейцы задержали в Пензенской области мотоциклиста без прав и с признаками опьянения

Сотрудники Росгвардии задержали в Пензенской области мужчину, который управлял мотоциклом без водительских прав. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила «Пенза-пресс» .

Происшествие случилось в Земетчино. Во время патрулирования росгвардейцы обратили внимание на байкера, который ехал на высокой скорости, неуверенно держался на дороге и совершал опасные маневры. После остановки 32-летний водитель не смог дать внятных объяснений своему поведению, а при проверке у него были выявлены признаки опьянения.

Задержанного передали полиции. Выяснилось, что ранее он уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.