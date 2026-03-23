Росгвардейцы задержали двоих мужчин за драку в ночном клубе Пензы
Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин после драки в ночном клубе Пензы. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».
Ночью на охраняемом объекте сработала тревожная кнопка. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что конфликт произошел между двумя ранее незнакомыми посетителями.
На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Госпитализация потребовалась 50-летнему участнику потасовки. Его оппонента доставили в отделение.
