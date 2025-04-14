Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в ДТП под Пензой

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области помогли участникам аварии, которая произошла ночью на перекрестке улиц Радужная и Светлая в селе Засечном. Там столкнулись два отечественных автомобиля, сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей ведомства.
Росгвардейцы создали безопасную зону вокруг места ДТП и оценили состояние пострадавших. Один из сотрудников вызвал экстренные службы, а его коллега успокаивал участников аварии.
В результате 18-летнего пассажира одной из машин госпитализировали с ушибами. Остальные участники от медицинской помощи отказались.
Предварительно, причиной ДТП могло стать нарушение правил проезда перекрестка. После прибытия медиков силовики передали им пострадавшего и продолжили работу.
Рубио и Келлог посоветовали Трампу занять жесткую позицию по отношению к России
Трое подростков на камеру жестоко избили девочку в Рязанской области
В Липецке прохожий и медики спасли юбиляра, 40 минут висевшего над ямой
Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян во второй половине апреля
В Красноярском крае нашли двух дезертиров из зоны СВО
Лавров рассказал, в чем он не согласен с президентом Казахстана Токаевым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте