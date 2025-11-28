Рогатый узник свежевырытой могилы: как на кладбище в Приморье доставали быка из-под земли

Упавшего в свежую могилу быка спасли в Приморье

Бык упал в свежевырытую могилу на кладбище в Кавалеровском округе в Приморье. Местная жительница Ирина рассказала 360.ru подробности.

По словам соседей, хозяин коров очень дерзкий, ничего делать с оккупировавшими кладбище животными он не собирается.

«У меня сын там похоронен. Животные очень часто посещают кладбище, особенно Аллею Славы. Могилы поправляем сразу. Администрация установила хозяина коров», — поделилась она.

Бык прямо в могиле был. Могилы на самом деле участников СВО. Цветы сожрали. Потоптали.

Владельцу выписали штраф в пять тысяч рублей.

«Для него это капля в море», — сказала Ирина.

Коровы кормятся с могилок, а люди потом покупают молоко, возмутились жители в Сети. Администрация Кавалеровского округа в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировала случившееся.

«Административная комиссия оперативно установила хозяина коров, им оказался житель улицы Садовой поселка Горнореченского. Собственнику выписан административный протокол. Ему грозит штраф от 3000 до 5000 рублей, а также возмещение причиненного ущерба», — заявили власти.

Они призвали население выгуливать животных в специально отведенных для этого местах и не допускать самовольного выгула.

По данным Amur MashPrimpress, рухнувший в могилу бык не заметил яму. Очевидцы помогли неуклюжему узнику могилы и вызволили его в «мир живых». Однако проблема с выпасом скота остается нерешенной, поскольку кладбище никак не огорожено, а животные продолжают портить могилы.