Сегодня 20:05 Родителям напомнили, что нужно знать детям о бесхозных предметах Минобразования Подмосковья выпустило памятку о действиях с бесхозными предметами

Легкомысленное отношение к бесхозным предметам на улице недопустимо, ведь они могут представлять угрозу. Об этом напомнили в министерстве образования Подмосковья после взрыва в Красногорске, при котором школьнику оторвало пальцы.

«Никогда не поднимайте на улице бесхозные предметы — пакеты, телефоны, игрушки, украшения, сладости, деньги и другие вещи», — предупредили в ведомстве. В министерстве добавили, что внешний вид любой вещи может быть опасен. Родителей попросили поговорить с детьми и рассказать, как действовать при обнаружении подозрительного предмета.

Фото: министерство образования Московской области / Telegram

В министерстве подчеркнули, что в такой ситуации необходимо: не трогать, не открывать и не передвигать предмет;

отойти на безопасное расстояние;

сообщить о находке взрослому. Взрослым, добавили в региональном Минобразования, важно знать, где находится ребенок, с кем гуляет, и научить его открыто рассказывать о любых находках.

В Красногорске 10-летний школьник поднял взрывное устройство, замаскированное под денежную купюру. Бомба сдетонировала, ребенок получил тяжелые травмы и попал в больницу. Врачи оперировали его шесть с половиной часов. Часть пальцев мальчику пришлось ампутировать.