Роботизированная АЗС загорелась в Пермском крае

Во вторник, 24 февраля, в городе Чусовом Пермского края вспыхнул пожар на роботизированной мини-АЗС, которая находится на улице Фрунзе. О чрезвычайном происшествии сайту URA.RU сообщили пользователи социальных сетей.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Пермскому краю подтвердили, что пострадавших в результате возгорания на АЗС нет.

«Предварительная площадь пожара составила 15 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Перми произошел пожар на информационном табло с ценами на АЗС «Лукойл», где также никто не пострадал.