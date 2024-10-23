Риелтор из Челябинской области ответит в суде за похищение недвижимости умерших граждан

В суд Советского района Челябинской области поступило уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в похищении жилья и земли умерших граждан. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, фигурантка вместе с сообщниками подделывала документы усопших и переоформляла право собственности. Затем злоумышленники продавали жилье с использованием фиктивной доверенности.
Таким образом были похищены две квартиры, а также участок земли с домом. Размер материального ущерба превысил 3,6 миллиона рублей.
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