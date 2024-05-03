Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили в изоляторе до октября | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 17:08 Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили в изоляторе до октября Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук на полгода РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд продлил на полгода арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Они проходят по делу об оправдании терроризма, сообщил РБК.

Адвокат Ксения Карпинская уточнила изданию, что обвиняемые будут находиться в изоляторе до 22 октября. Она добавила, что решение суда о продлении ареста обжалуют.

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Беркович и Петрийчук может грозить до семи лет колонии за оправдание и пропаганду терроризма в Сети. В апреле Росфинмониторинг внес обеих обвиняемых в реестр террористов и экстремистов.

Режиссера и драматурга задержала полиция 4 мая прошлого года. Все это время они находятся в СИЗО. Уголовное дело против женщин возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Представители правопорядка нашли в постановке элементы пропаганды терроризма, а также признаки дискриминации русских мужчин.