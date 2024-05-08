Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области | 360°

Важное 08 мая 2024, 12:42 Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области Губернатор Артамонов: в Липецкой области вводится режим воздушной опасности РИА «Новости»

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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

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Глава области призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа».

В регионе уже объявляли режим воздушной опасности. В конце апреля в Воловском округе нашли обломки двух летательных аппаратов. По предварительным данным, это оказались метеозонды. Артамонов отмечал, что пострадавших в результате ЧП не было.

Спустя еще несколько дней в липецкой промышленной зоне рухнул беспилотник. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории города вводили режим угрозы атаки БПЛА. Сирены, оповещающие об опасности, не включали.