Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области | 360°

08 мая 2024, 12:42
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Губернатор Артамонов: в Липецкой области вводится режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.
Реклама
Глава области призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа».
В регионе уже объявляли режим воздушной опасности. В конце апреля в Воловском округе нашли обломки двух летательных аппаратов. По предварительным данным, это оказались метеозонды. Артамонов отмечал, что пострадавших в результате ЧП не было.
Спустя еще несколько дней в липецкой промышленной зоне рухнул беспилотник. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории города вводили режим угрозы атаки БПЛА. Сирены, оповещающие об опасности, не включали.
Россия
Реклама
Реклама