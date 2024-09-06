Режим ЧС ввели в Томской области из-за угрозы гибели посевов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Томской области из-за угрозы гибели посевов и урожая. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале .

Он объяснил, что подобная мера нужна для получения помощи от государства.

«Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. В Томском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском и Первомайском районах урожай под особой угрозой. Под Томском уже погибли посевы почти на 3 тысячах гектаров», — рассказал Мазур.

Губернатор поручил непрерывно контролировать состояние посевов, обобщить информацию и создать муниципальные оперативные штабы по ситуации. Он потребовал, чтобы аграрии не остались один на один с проблемой.

Ранее из-за интенсивных осадков режим ЧС ввели в Омской области.