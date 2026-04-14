Резервуар с талловым маслом загорелся на целлюлозном заводе в Карелии

В понедельник, 13 апреля, в 20:19 на целлюлозном заводе на острове Пусунсаари в Карелии произошел пожар. Об этом написал сайт karelinform.ru .

Сообщается, что там загорелся резервуар с талловым маслом, в результате чего огнем был поврежден настил кровли резервуара на площади 40 квадратных метров.

На месте работали пожарные — четыре единицы техники и 14 человек. Пострадавших нет.