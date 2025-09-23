Ревнивую петербурженку обвинили в нападении с ножом на сожителя

По данным следствия, в декабре прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прочитала в телефоне своего сожителя переписку с другой и приревновала его. В результате обвиняемая нанесла мужчине два удара ножом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.