Ревнивую петербурженку обвинили в нападении с ножом на сожителя

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 44-летнюю женщину обвиняют в нанесении ножевых ранений сожителю. Прокуратура утвердила обвинительный акт, сообщил Piter.TV.
По данным следствия, в декабре прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прочитала в телефоне своего сожителя переписку с другой и приревновала его. В результате обвиняемая нанесла мужчине два удара ножом.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте