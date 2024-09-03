Ревнивца из Петербурга будут судить за нападение на бывшего парня своей возлюбленной
Ревнивый петербуржец ответит в суде за нападение на бывшего парня своей возлюбленной. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Согласно данным ведомства, агрессию у фигуранта вызвали частые визиты молодого человека к его девушке. В одну из таких встреч местный житель ударил оппонента ножом в спину.
Было возбуждено уголовное дело. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.
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