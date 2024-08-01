Ревнивец из ЯНАО едва не зарезал собутыльника в ходе конфликта

Стражи порядка задержали в ЯНАО 26-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествие случилось в Салехарде. По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с собутыльником. Причиной конфликта стала ревность.

Агрессор схватил нож и ударил оппонента в живот. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Расследование продолжается.

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