Ревет навзрыд и зовет мать. Пятилетняя девочка едва не вывалилась из окна в Сосенском

Источник 360.ru: ребенок высунулся из окна в Сосенском и позвал на помощь

Маленькая девочка высунулась из окна пятого этажа на проспекте Куприна в Сосенском и позвала на помощь. Как сообщил источник 360.ru, соседи неоднократно жаловались на то, что мать уходит из дома и бросает ребенка одного.

Девочка, которой около четырех-пяти лет, стоя на подоконнике, плакала, звала мать и кричала: «Спасите!» Как сообщил источник, это не первый раз, когда ребенок высовывается из окна. Есть риск, что он может поскользнуться и выпасть.

«Навзрыд ревет, в нестабильном психическом состоянии, видно, что [девочка] возбуждена и расстроена», — рассказал источник.

Когда спасатели приехали на вызов, ребенок сам открыл дверь, помощь не понадобилась. На месту происшествия вызвали полицию. Родители пообещали приехать через 40 минут.

Ранее полуторагодовалый ребенок вывалился из окна четвертого этажа жилого дома в Подмосковье. Мальчика экстренно доставили в больницу.