Рецидивиста задержали за убийство двух подчиненных в Нижегородской области

Правоохранители задержали 32-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в убийстве. Подробности сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Преступление было совершено на территории пилорамы в Семеновском округе. По версии следствия, между фигурантом и его подчиненными разгорелась ссора. Агрессор схватил полено, после чего до смерти избил 38-летнюю женщину и 46-летнего мужчину.
Гражданину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он привлекался к ответственности за преступления против личности.
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