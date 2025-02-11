Рецидивиста задержали за убийство двух подчиненных в Нижегородской области

Правоохранители задержали 32-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в убийстве. Подробности сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Преступление было совершено на территории пилорамы в Семеновском округе. По версии следствия, между фигурантом и его подчиненными разгорелась ссора. Агрессор схватил полено, после чего до смерти избил 38-летнюю женщину и 46-летнего мужчину.

Гражданину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он привлекался к ответственности за преступления против личности.