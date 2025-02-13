Рецидивиста задержали в Петербурге по подозрению в ограблении 72-летней матери

Правоохранители задержали 36-летнего рецидивиста в Приморском районе Санкт-Петербурга. Его подозревают в ограблении матери, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
В полицию обратилась 72-летняя женщина, которая заявила, что сын похитил у нее мобильный телефон. Кроме того, предполагаемый злоумышленник отобрал банковские карты, впоследствии потратив 58 тысяч рублей.
Проводится проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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