Рецидивиста задержали в Петербурге по подозрению в ограблении 72-летней матери

Правоохранители задержали 36-летнего рецидивиста в Приморском районе Санкт-Петербурга. Его подозревают в ограблении матери, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратилась 72-летняя женщина, которая заявила, что сын похитил у нее мобильный телефон. Кроме того, предполагаемый злоумышленник отобрал банковские карты, впоследствии потратив 58 тысяч рублей.

Проводится проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.