Рецидивиста задержали в Нижегородской области за кражу 2 млн рублей с карты

Правоохранители задержали в Нижегородской области рецидивиста, подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

В полицию с заявлением о краже значительной суммы обратился житель города Чкаловска. Оказалось, что летом прошлого года он познакомился с мужчиной, который предложил помощь в открытии банковского счета. В итоге злоумышленник оставил одну из оформленных карт себе. Впоследствии он обналичил более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.