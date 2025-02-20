Рецидивиста задержали в Нижегородской области за кражу 2 млн рублей с карты

Правоохранители задержали в Нижегородской области рецидивиста, подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
В полицию с заявлением о краже значительной суммы обратился житель города Чкаловска. Оказалось, что летом прошлого года он познакомился с мужчиной, который предложил помощь в открытии банковского счета. В итоге злоумышленник оставил одну из оформленных карт себе. Впоследствии он обналичил более двух миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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