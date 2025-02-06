Рецидивиста задержали под Саратовом за попытку сбыть сигареты на 4,6 млн рублей
Правоохранители задержали в саратовском Энгельсе 41-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и сбыте продукции без маркировки. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».
По версии следствия, фигурант намеревался продать более 35 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью около 4,6 миллиона рублей.
Продукцию изъяли из незаконного оборота. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
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