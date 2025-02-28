Рецидивиста задержали под Курганом за незаконное хранение оружия

Правоохранители задержали 47-летнего жителя Курганской области по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Сотрудники полиции обнаружили однозарядную винтовку заводского изготовления, пригодную для стрельбы. Кроме того, у мужчины изъяли более 50 патронов.

Возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.