Рецидивиста задержали под Курганом за незаконное хранение оружия
Правоохранители задержали 47-летнего жителя Курганской области по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Сотрудники полиции обнаружили однозарядную винтовку заводского изготовления, пригодную для стрельбы. Кроме того, у мужчины изъяли более 50 патронов.
Возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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