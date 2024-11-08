Рецидивиста задержали по подозрению в жестоком убийстве собутыльника в Петербурге

Сотрудники полиции задержали в Липецкой области 35-летнего рецидивиста, подозреваемого в убийстве. Преступление было совершено в Петербурге. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по Северной столице.

По версии следствия, 18 сентября фигурант распивал спиртное в гостях у 33-летнего знакомого. В какой-то момент между товарищами разгорелся конфликт. В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и зарезал оппонента.

Мужчина попытался спрятать тело в диване, однако позже завернутый в пакет труп был обнаружен. Подозреваемого уже доставили в Петербург для проведения следственных действий.