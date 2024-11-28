Рецидивиста задержали по подозрению в поджоге бытовки в Петербурге

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге бытовки в петербургском Лисьем Носу. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

По предварительным данным, гражданин намеренно устроил пожар в строении на участке около дома в Дубовом переулке. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Предполагаемого поджигателя задержали на улице Генерала Хрулева. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске за неуплату алиментов.