Рецидивиста задержали по делу об ограблении на 5 млн рублей в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали в Москве 45-летнего рецидивиста, подозреваемого в ограблении на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По версии следствия, мужчина тщательно готовился к преступлению. В декабре 2024 года он решил реализовать свои планы и напал на 52-летнюю женщину. Фигурант распылил в лицо жертве содержимое перцового баллончика, вырвал сумку и скрылся.

Злоумышленник знал, что при себе у гражданки будет крупная сумма денег. Его добычей стали пять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Похищенное нижегородец уже успел потратить.