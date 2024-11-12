Рецидивиста задержали по делу об ограблении магазина на 1,9 тысячи рублей в Петербурге

Правоохранители задержали неоднократно судимого 26-летнего петербуржца, подозреваемого в разбое. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Происшествие случилось на Балканской дороге. Согласно данным ведомства, фигурант ворвался в сетевой магазин и, угрожая ножом, похитил товар. Ущерб оценили в 1,9 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось найти через пару дней после преступления.

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