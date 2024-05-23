Рецидивиста из Томска задержали за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Правоохранители задержали ранее судимого жителя Томска по подозрению в попытке сбыта 3,5 килограмма наркотиков. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант планировал спрятать в тайники свертки с запрещенными веществами. Его остановили в поселке Зональная Станция.
Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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